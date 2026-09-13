Ето ги най-великите рапъри на всички времена
Класация на "Billboard"
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Класация на "Billboard"
Сред имената са двама популярни американски рапъри, които имат проблеми със закона
Най-известните рапъри и рокаджии в България имат вече профсъюз. Създаването му е започнало през пролетта, но синдикатът официално е приет на заседание...
"Сезонът на характерите!", така продуцентът и съдия в четвърти сезон на "X Factor" Маги Халваджиян определи предстоящото издание на шоуто, което тръгв...
Неизвестен беше убит с пистолет на парти преди наградите "Грами", които ще бъдат връчени тази нощ българско време. Част от звездите купонясвали в изве...
София. Рапърите от "Скандау" и колегата им Любен, който се вихреше в "Музикална академия", боядисаха днес оградата на 44-то СОУ "Неофит Бозвели", а сл...
Кърджали. Рапърите Мишо Шамара,Тариката и Релето пяха в Кърджали, за да помогнат на Христина Стайкова в битката й с коварно заболяване. В благородн...