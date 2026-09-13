Ранобудните студенти обясниха защо свалят окупацията
София. Ранобудните студенти прекратиха блокадата в Аулата на Софийския университет с обяснението, че окупацията е извънреден протест и не може да се п...
Следете всички новини, анализи и коментари за Ранобудни Студенти. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
София. Ранобудните студенти прекратиха блокадата в Аулата на Софийския университет с обяснението, че окупацията е извънреден протест и не може да се п...
София. Ранобудните студенти решиха да отменят напълно окупацията на Софийския университет. Това стана ясно тази нощ, информира бТВ. На практика окупа...
София. Реформаторският блок покани Ранобудните студенти да се присъединят към политическите им искания. Младежите обаче ще оповестят решението си в че...
София. Отворено писмо до опозиционните партии разпространиха "Ранобудните студенти" днес. "Къде сте и защо нищо не правите?", попитаха те. Бунтарите р...
Благоевград. Двама от Ранобудните студенти в Югозападния университет „Неофит Рилски" в Благоевград не прекратиха окупацията на зала 501 в Първи учебен...