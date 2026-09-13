Раниери се завръща в Рома
Треньорът ще води "вълците" засега само до лятото
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Треньорът ще води "вълците" засега само до лятото
Сърбинът напусна след многото негативни резултати
Де Ниро играе Раниери в холивудската екранизация, посветена на кариерата на голаджията на "Лестър" Джейми Варди, разкри "Сън". Английският филмов прод...
Какъв смел треньор, възкликна Франция след победата на "Монако" с 2:1 над "Валансиен". Димитър Бербатов и още куп титуляри не се появиха на терена. Ра...
Българинът носи победа на "Монако" с гол и асистенция