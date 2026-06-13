Оставиха в ареста семейството обирджии
Софийски районен съд наложи мярка "задържане под стража" на семейство Боряна и Рангел Рангелови за извършения брутален обир в столичен магазин, напада...
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Софийски районен съд наложи мярка "задържане под стража" на семейство Боряна и Рангел Рангелови за извършения брутален обир в столичен магазин, напада...
Съжаляваме за стореното и не знаем какво ни стана. Така Боряна и Рангел Рангелови коментираха извършеното от тях брутално нападение в хранителен магаз...