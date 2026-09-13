Борисов: България е "за" траен мир в Близкия изток
Премиерът Бойко Борисов проведе тази вечер срещи в Палестина с министър-председателя Рами Хамдала и с президента Махмуд Абас. Разговорите на премиера...
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Премиерът Бойко Борисов проведе тази вечер срещи в Палестина с министър-председателя Рами Хамдала и с президента Махмуд Абас. Разговорите на премиера...
Рамала. Палестинският премиер Рами Хамдала е оттеглил оставката си, само ден след като я депозира пред президента Махмуд Аббас. Хамдала се е срещнал...
Рамала. Новоназначеният палестински премиер Рами Хамдала е депозирал при президента Махмуд Аббас своята оставка, предаде Ройтерс, позовавайки се на и...