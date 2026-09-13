Бясна катастрофа блокира рали Сливен
Колата на лидерите е размазана до неузнаваемост.
Следете всички новини, анализи и коментари за Рали "сливен". Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Колата на лидерите е размазана до неузнаваемост.
Гаджев и Ангелов от "Мегапорт Рейсинг" са №1
Екипажите на Hyundai Racing Trophy са готови за старта на четвъртия кръг на едномарковия шампионат, в рамките на рали „Сливен". В петък преди официалн...
Двата екипажа на едномарковия шампионат Hyundai Racing Trophy - Григор Григоров с навигатор Янаки Янакиев и Дочо Цвятков с ко-пилот Линда Багерова пол...