Скоростен уикенд за Hyundai i20 WRC в Швеция
Вьормланд. Второто участие на Hyundai i20 WRC в световния рали шампионат ще бъде запомнено с много позитивни уроци. Въпреки несполуките и грешките Тие...
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Вьормланд. Второто участие на Hyundai i20 WRC в световния рали шампионат ще бъде запомнено с много позитивни уроци. Въпреки несполуките и грешките Тие...
56 пилоти от страната са заявили участие
Варна. Кметът на Варна Иван Портних стана навигатор на най-успешния български пилот в Световния рали шампионат – варненецът Тодор Славов. Портних личн...