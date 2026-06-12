Започна военната операция за отвоюването на Ракка от ИД
Започна военната кампания за отвоюването на град Ракка в Сирия от „Ислямска държава", предадоха световните агенции. Представители на Сирийските демокр...
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Започна военната кампания за отвоюването на град Ракка в Сирия от „Ислямска държава", предадоха световните агенции. Представители на Сирийските демокр...
Българинът Александър с потресаваща история за живота в Ислямска държава Ако не пуснеш брада или пропуснеш молитва, рискуваш да бъдеш екзекутиран Ст...
Най-малко 32-ма бойци от „Ислямска държава" са убити днес в крепостта им град Ракка в Северна Сирия при въздушни удари, извършени вероятно от водената...
Снощи Франция отвърна на удара и проведе масирана бомбардировка върху считания за столица на "Ислямска държава" град Ракка. Общо 12 машини полетяха на...
Аман решен да изтрие "Ислямска държава" от лицето на земята Военновъздушните сили на Йордания са нанесли 60 удара по позиции на "Ислямска държава" пр...