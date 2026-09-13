"Българинът като пие 2 ракии, забравя за мерките"
Доц. Ангел Кунчев обясни какво обмислят да отворят първо
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Доц. Ангел Кунчев обясни какво обмислят да отворят първо
Кметът Калин Каменов откри събитието и връчи една от наградите
Майор Веселин и собственикът на автосалон Сашо се изправиха един срещу друг във втория мъжки дуел във "Фермата". Това се оказа сблъсък между наричания...