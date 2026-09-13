Тайната падна, Пеле е в тежко състояние
Пеле получава грижи, след като химиотерапията спря да дава очакваните резултати
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Пеле получава грижи, след като химиотерапията спря да дава очакваните резултати
Между 20:00 и 21:00 часа на 4 март сградата на Българската национална телевизия на ул. „Сан Стефано" 29 ще бъде осветена в син цвят, а водещите на общ...
С 30% е спаднала заболеваемостта от рак на дебелото и правото черво в световен мащаб през последното десетилетие. Това са и най-добрите стойности от с...