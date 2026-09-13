Изгониха от БСП топ кадър на партията в София
Ръководството на БСП “Изгрев” изключи от партията райония кмет д-р Делян Георгиев
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Ръководството на БСП “Изгрев” изключи от партията райония кмет д-р Делян Георгиев
Д-р Георгиев показа, че между институциите в държавата може да има много добра координация и тя да води до отлични резултати, каза председателят на БС...
Някой се опитал да поръча софтуер за следене на над 30 компютъра в Район "Изгрев"