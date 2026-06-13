Нискотарифна авиокомпания съкращава 1 милион места и 20 маршрута до този град
Каква е причината?
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Полетът е бил в ранния следобед, но не всички, които са имали билет, са били качени на борда
През май компанията базира четвъртия си самолет в София
Децата плачеха, имаше възрастни и болни, разказват хората
Хората ще продължават да пътуват често със самолет, но ще бъдат много по-внимателни за цените
Нискобюджетната компания "Райънеър" се отказа да развива трансатлантически полети до САЩ. Новината идва няколко дни, след като бордът на компанията од...