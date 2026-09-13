Освободиха мъжа, влачил куче с кола
Пловдив. Пловидвският окръжен съд освободи от ареста мъжа, който уби куче, влачейки го повече от километър зад автомобила си. Райчо Иванов ще напус...
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Пловдив. Пловидвският окръжен съд освободи от ареста мъжа, който уби куче, влачейки го повече от километър зад автомобила си. Райчо Иванов ще напус...
Асеновград. 55-годишният Райчо Иванов, който влачи с кола кучето си, остава за постоянно в ареста. Според съда в Асеновград, мъжът е проявил съзнател...
Кучето е починало, след като беше върнато за лечение на собственика му