Рахой: Каталуния няма да се отдепи от Испания
Испанският премиер Мариано Рахой даде ясно да се разбере, че Каталуния няма да има незавизимост. "Няма да има независимост за Каталуня", каза Рахой н...
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Испанският премиер Мариано Рахой даде ясно да се разбере, че Каталуния няма да има незавизимост. "Няма да има независимост за Каталуня", каза Рахой н...
Мадрид. Испанският премиер Мариано Рахой се яви пред парламента в четвъртък, за да даде показания относно своето предполагаемо участие в корупцион...
Мадрид. Премиерът на Испания, подложен на силна критика в следствие на корупционния скандал, беше изправен пред още по-силен натиск в неделя, след кат...
Мадрид. Според документи, публикувани във вестник Ел Мундо испанският премиер Мариано Рахой е получил пари от подкупен фонд на управляващата Народна...