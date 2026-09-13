Виртуози избират най-добрия пекар
Водещите Алекс Раева и Рафи Богосян с журито шеф Юлия Панджерова и шеф Юри Балталийски
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Водещите Алекс Раева и Рафи Богосян с журито шеф Юлия Панджерова и шеф Юри Балталийски
От снимката ясно се вижда как винаги усмихнатият певец се радва на преживяването.
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