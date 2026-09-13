Отритната чака дете от Ван дер Ваарт
Бившата на Рафаел Ван дер Ваарт - Сабия Буларуз, е бременна от него, гръмна "Де Телеграф". Изданието твърди, че двамата са направили рожбата само няко...
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Бившата на Рафаел Ван дер Ваарт - Сабия Буларуз, е бременна от него, гръмна "Де Телеграф". Изданието твърди, че двамата са направили рожбата само няко...
Амстердам. Полузащитникът на Холандия Рафаел ван дер Ваарт ще пропусне Световното първенство в Бразилия. Причината е контузия в прасеца. Травмата въз...
Нов женски проблем схвана краката на Рафаел ван дер Ваарт преди позорната загуба на "Хановер" с 3:5 в гостуването на "Байер". Холандецът ще трябва да...