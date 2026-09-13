Халф си отнесе куфар с фланелки в Бразилия
София. Четири фланелки за спомен са единственото нещо, което ще свързва Рафаел Бастош с "Левски". Халфът пое в събота сутринта към родната си Бразилия...
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София. Четири фланелки за спомен са единственото нещо, което ще свързва Рафаел Бастош с "Левски". Халфът пое в събота сутринта към родната си Бразилия...
Документи спират Бастош за дербито със "Славия"
Спряганият за "Левски" бразилски халф Рафаел Бастош може и да не дойде на "Герена". В момента играчът на "Ал-Насър" чака бомбастично предложение от а...