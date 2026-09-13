Сливен изпрати Радостин Русев
Сливен. Стотици жители на Сливен изпратиха зам.-председателя на общинския съвет Радостин Русев, който почина в края на миналата седмица след като пред...
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Сливен. Стотици жители на Сливен изпратиха зам.-председателя на общинския съвет Радостин Русев, който почина в края на миналата седмица след като пред...
Сливен. Бизнесменът Радостин Русев почина в реанимацията на военомедицинска академия в София. Зам.-председателят на общинския съвет в града под Сините...
Сливен. Състоянието на заместник-председателя на Общински съвет - Сливен и председател на Коалиция „Съюз за Сливен" Радостин Русев е стабилизирано, но...