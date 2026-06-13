Сребро и бронз за параолимпийците ни в Гросето
Още два медала завоюваха параолимпийците ни днес в италианския град Гросето, където се провежда Европейското първенство по лека атлетика за хора с увр...
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Още два медала завоюваха параолимпийците ни днес в италианския град Гросето, където се провежда Европейското първенство по лека атлетика за хора с увр...
Златен и сребърен медал спечели параолимпиецът ни Радослав Златанов днес на Международния турнир по лека атлетика в Шарджа. Паратлетът се класира пър...
Диоптрите са допинг, не спънка, за спринтьора Радослав Златанов Злато в Рио е целта на бронзовия медалист от Параолимпиадата в Лондон Всяка победа о...