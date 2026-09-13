Над 300 мъже и жени показват мускули в Благоевград
Истински празник на канадската борба се провежда през уикенда в Благоевград. Стартът на 20 юбилейно издаание на Държавното първенство по силовия спорт...
Следете всички новини, анализи и коментари за Радослав Тасков. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Истински празник на канадската борба се провежда през уикенда в Благоевград. Стартът на 20 юбилейно издаание на Държавното първенство по силовия спорт...
Председателят на Общински съвет – Благоевград Радослав Тасков бе избран за член на Управителния съвет на Националната асоциация на председателите на о...
Футболният отбор на „Пирин" отново ще играе, там, където му е мястото. Силната благоевградска школа, която има футболисти във всички наши водещи тимов...
Благоевград. Председателят на Общински съвет – Благоевград Радослав Тасков прочете фрагмент от българския роман „Време разделно" на Антон Дончев пред...