Радиоактивно замърсяване на летището в Делхи
На международното летище в индийската столица Делхи е установено изтичане на радиоактивен материал, съобщава Фокус.Източникът на изтичането е медицинс...
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На международното летище в индийската столица Делхи е установено изтичане на радиоактивен материал, съобщава Фокус.Източникът на изтичането е медицинс...