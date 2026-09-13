Над 90 деца на конкурс за "Звезди в радиото"
Над 90 деца подадоха заявления за участие в шестото издание на конкурса „Звезди в Радиото" – 2016", който ще се проведе този уикенд в Голямото концерт...
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Над 90 деца подадоха заявления за участие в шестото издание на конкурса „Звезди в Радиото" – 2016", който ще се проведе този уикенд в Голямото концерт...
Книгата „17 крачки към безсмъртието" на спортния журналист Диян Никифоров от БНР – Радио Пловдив ще бъде представена в четвъртък от 18,00 часа в Радио...
Благоевград. Арт салонът на Радио Благоевград посреща Деня на народните будители с изложба на работещи в медията журналисти. Публиката има възможност...
Благоевград. Първата изложба на арт център „Бачево" с 27 живописни платна на български художници от цялата страна ще бъде представена в салона на Ради...