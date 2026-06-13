Радев със среща за проблемите в изборния процес
Като основни проблеми бяха откроени високият процент на недействителни и сгрешени бюлетини, а също и разминаванията в избирателните списъци и корпорат...
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Като основни проблеми бяха откроени високият процент на недействителни и сгрешени бюлетини, а също и разминаванията в избирателните списъци и корпорат...