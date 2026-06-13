Проверяват за радон в 3000 семейства
Има ли опасни концентрации на радон ще провери здравното министерство в страната. За целта ще се сложат специални уреди за замерване в 3000 семейства....
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Има ли опасни концентрации на радон ще провери здравното министерство в страната. За целта ще се сложат специални уреди за замерване в 3000 семейства....
98 филтри ще измерват нивото на радон в жилищните сгради в Хасковски регион през следващите шест месеца. Първите радонови датчици по проект на Минист...