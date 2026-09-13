Черкезки нишанджия застрелял Ботев
На някои хора все още им се ще убиецът на поета да е българин, казва историкът проф. Пламен Павлов
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На някои хора все още им се ще убиецът на поета да е българин, казва историкът проф. Пламен Павлов
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