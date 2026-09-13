Евтим Милошев отличи легендите на българската култура часове преди 24 май
Валентин Ганев, Любомир Денев и Рада Москова сред големите победители на вечерта
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Валентин Ганев, Любомир Денев и Рада Москова сред големите победители на вечерта
„Когато цъфне маргаритката“ от Рада Москова е първото ново заглавие
София. Рада Москова е тазгодишният носител на наградата "Дора Габе". Призът за литература бе връчен на известната ни сценаристка и писателка, доктор п...
Добрич. В понеделник вечерта на официална церемония в огледална зала "Нели Божкова" кметът на Добрич Детелина Николова официално връчи националната ли...