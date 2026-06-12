В eBay: "Работническо дело" за $1800
Брой на вестник "Работническо дело" от 1988 г. се оказа пълен хит в eBay. Той надмина по цена дори и култови стари броеве на "Ню Йорк Таймс". Изданиет...
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Брой на вестник "Работническо дело" от 1988 г. се оказа пълен хит в eBay. Той надмина по цена дори и култови стари броеве на "Ню Йорк Таймс". Изданиет...