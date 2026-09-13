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Село Долен стана научна площадка за възстановяване на забравени занаяти В работилниците на "Мещра" се коват младите архитекти на България Млади и ам...
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Село Долен стана научна площадка за възстановяване на забравени занаяти В работилниците на "Мещра" се коват младите архитекти на България Млади и ам...
Коледни ателиета и тази година ще помагат на децата да творят заедно с експерти на Института за етнология и фолклористика с Етнографски музей към БАН....
Домашната ракия на път да остане в историята, тюхкат се в Бело поле Всички сме чували фразата "Някои пият от мъка, други - от радост, а трети - от су...
Последен ден от фестивала "Лозенец диша", провеждаш се в столичния квартал "Лозенец". И днес той събра на едно място много творчески работилници и цен...