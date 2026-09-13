Всичко за Работилници

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Новите майстори

Новите майстори

Село Долен стана научна площадка за възстановяване на забравени занаяти В работилниците на "Мещра" се коват младите архитекти на България Млади и ам...

01 август | 7:15
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За кожата на един казанджия

За кожата на един казанджия

Домашната ракия на път да остане в историята, тюхкат се в Бело поле Всички сме чували фразата "Някои пият от мъка, други - от радост, а трети - от су...

21 ноември | 11:35
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