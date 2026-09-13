Кърджали изригна! 61-годишен местен е задържан
Разследването продължава
Следете всички новини, анализи и коментари за Пушки. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Разследването продължава
Част от оръжията полицията е иззела от собственици
Голям гняв при старта груповия лов на дива свиня и местен дребен дивеч
Три незаконни пушки са иззети от полицията при претърсване в частен дом в село Даскалово, съобщават от ОД на МВР Кърджали. Процесуално-следствените д...
Благоевградският исторически музей обяви вход свободен навръх 3-ти март - Национален празник на България. Експозициите ще бъдат отворени за посетители...
Специален контролно-пропускателен пункт срещу бракониери с пушки ще заработи в близките дни в края на село Сатовча. Там ще дежурят 24 часа съвместни д...
Ще има и аукцион със скъпоценности и бижута стойност около 100 хиляди лева
Стара Загора. Ревнивка от подбалканското градче Гурково след семеен скандал се обадила в полицията, че мъжът, с който съжителства без брак, къта незак...
Стара Загора. Куп пушкала е разкрила полицията в дома на пенсионер в чирпанското село Горно Белево. В дома си 73-годишният човек крил цял арсенал -...