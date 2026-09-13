Човекът на СЗО у нас: Българите пушат много, а не искат ваксина
Трябва да се мобилизира обществото и да се повярва на достоверната информация, посочи Скендер Сила
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Трябва да се мобилизира обществото и да се повярва на достоверната информация, посочи Скендер Сила
Геновева искала да ядоса таткото, може да й отнемат родителските права
София. Скандално видео с майка, която кара децата си да пушат взриви социалната мрежа. В него се вижда как жената кара хлапетата да пушат цигари и да...