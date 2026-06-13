Диагноза "без дъх"
Над 120 българи страдат от пулмонарна хипертонияСимптомите са задух и лесна умора, води до сърдечна недостатъчност Над 120 са пациентите с пулмонарна...
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Над 120 българи страдат от пулмонарна хипертонияСимптомите са задух и лесна умора, води до сърдечна недостатъчност Над 120 са пациентите с пулмонарна...