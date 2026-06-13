Всичко за Пулмонарна Хипертония

Следете всички новини, анализи и коментари за Пулмонарна Хипертония. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.

Последни новини Общество
Диагноза "без дъх"

Диагноза "без дъх"

Над 120 българи страдат от пулмонарна хипертонияСимптомите са задух и лесна умора, води до сърдечна недостатъчност Над 120 са пациентите с пулмонарна...

30 април | 5:05
0 коментара
52479