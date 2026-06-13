"Ритон" събраха 2000 лева за "Да оставим следи"
Над 2000 лева за първата педиатрична линейка в България събра дует "Ритон" на промоцията на новия си албум "Пътят към твоето сърце" в столичния клуб "...
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Над 2000 лева за първата педиатрична линейка в България събра дует "Ритон" на промоцията на новия си албум "Пътят към твоето сърце" в столичния клуб "...