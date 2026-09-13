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Снежен ад! Кой и къде бедства

Снежен ад! Кой и къде бедства

Обилните снеговалежи над страната предизвикаха истински ад за стотици хора. 450 690 абонати са без електрозахранване, екипи на трите ЕРП-та и ЕСО рабо...

17 януари | 16:08
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