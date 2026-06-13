Ръст на ПТП-тата отчитат от КАТ в Добрич
Ръст на тежките пътно-транспортни произшествия от началото на годината до момента отчита главен комисар Жулиян Минев - началник на КАТ - Пътна полиция...
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Ръст на тежките пътно-транспортни произшествия от началото на годината до момента отчита главен комисар Жулиян Минев - началник на КАТ - Пътна полиция...