Градушка падна в части на страната (ВИДЕО)
Градушка се изсипа в различни части на страната. Това съобщи Нова тв и уточни, че в Бургас вали силен дъжд с градушка. Пътните настилки са мокри и хл...
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Градушка се изсипа в различни части на страната. Това съобщи Нова тв и уточни, че в Бургас вали силен дъжд с градушка. Пътните настилки са мокри и хл...
Агенция "Пътна инфраструктура" (АПИ) публикува информация за състоянието на републиканските пътища към 05:30 ч. днес. Температурите са в интервала от...
Бургас. Около 30-35% от пътните настилки в страната са в лошо състояние, алармира инж. Лазар Лазаров, председател на УС на Агенция „Пътна инфраструкту...