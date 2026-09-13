Ново огнище в кланица в Германия
Предприятието се намира в град Лоне, Долна Саксония
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Предприятието се намира в град Лоне, Долна Саксония
Пожарът в птицекланица край Първомай е овладян. Това съобщи бТВ и уточни, че причините за възникване на пламъците се изясняват. Екипи с два пожарни а...
Пекин. Най-малко 43 души загинаха при пожар в птицекланица в югоизточен Китай. Пожарът бил предизвикан от късо съединение в 6 часа местно време. Пожар...