Приключенията на Овчаров в нова книга
Проф. Николай Овчаров подготвя книга с пътеписи за Югоизточна Азия. Тя ще бъде готова до края на годината. През февруари археологът направи експедиция...
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Проф. Николай Овчаров подготвя книга с пътеписи за Югоизточна Азия. Тя ще бъде готова до края на годината. През февруари археологът направи експедиция...
Зъберите в "Парамаунд пикчърс" са от село Парамун, а джинът е измислен в Джинчовци
Благоевград. „С 800 КМ/Ч. В НЕБЕТО" до 14 световни дестинации – пътешествие, което студентите на Американския университет в България ще „изминат" с ав...