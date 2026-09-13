Ченге от Габрово стана Пътен полицай на годината
При дамите най-добре се представи Кристина Андонова от ОДМВР-Ямбол
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При дамите най-добре се представи Кристина Андонова от ОДМВР-Ямбол
И в отборното класиране първи са служителите от ОДМВР-Добрич
Видин. Пътни полицаи от цялата страна се събраха във Видин за 21-то издание на националното състезание "Пътен полицай на годината". Свои отбори прати...