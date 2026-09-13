Йотова: Процесът на Югоизточното партньорство има бъдеще
От нас зависи да има по-голямо и видимо практическо измерение, заяви президентът
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От нас зависи да има по-голямо и видимо практическо измерение, заяви президентът
Участвал е във вечерята на високо равнище на Процеса на сътрудничество в Югоизточна Европа (ПСЮИЕ).
Председателят на Народното събрание Цецка Цачева откри пленарната сесия на Парламентарната асамблея на Процеса за сътрудничество в Югоизточна Европа....
С общи образователни програми ще гарантираме партньорство между страните от Югоизточна Европа „Както казва един от националните ни герои Васлил Левск...
20-тата юбилейна среща на ПСЮИЕ (Процеса за сътрудничество в Югоизточна Европа) събра у нас 7 президенти - на Албания, Косово, Босна и Херцеговина, Ч...
В рамките на Самита ще бъде приета юбилейна декларация, обобщаваща последните 2 десетилетия от Процеса за сътрудничество в Югоизточна Европа Министър...
Втората неформална среща на министрите на външните работи на страните участнички в Процеса за сътрудничество в Югоизточна Европа (ПСЮИЕ) се проведе дн...