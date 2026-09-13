Майка наплю и псува учителка в клас
Майка на четвъртокласник нахлу в клас и опита да се саморазправи с шамари с учителката на сина й. Унизителната сцена се разиграла преди ден в СОУ "Вас...
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Майка на четвъртокласник нахлу в клас и опита да се саморазправи с шамари с учителката на сина й. Унизителната сцена се разиграла преди ден в СОУ "Вас...
Напрежението в ЦСКА М ескалира. Една от звездите на "конете" Потус Вернблум е псувал като хамалин в продължение на няколко минути след втората поредна...
Благоевград. Софиянка бе глобена 480 лв. заради хулиганска проява срещу полицай. Екшънът се разиграл на улица в Гоце Делчев. 30-годишната Гергана В. с...