Изпушваме от работа
19,5 на сто от българите изпушват в офиса, 18% са изцедени от работа Многото задачи първо ни удрят в кръста, после разболяват и нервите По един Луби...
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19,5 на сто от българите изпушват в офиса, 18% са изцедени от работа Многото задачи първо ни удрят в кръста, после разболяват и нервите По един Луби...
Инспекторатът ще проверява имотното състояние на служителите от агенцията Тест за професионална и психологическа пригодност ще трябва да преминават м...
Митничарите ще може временно да бъдат местени от едно в друго поделение на Агенция "Митници" в страната. Това предвиждат промените в Закона за митници...
Проверка за професионална и психологическа пригодност ще се прави при назначаване и повишаване на служители на Агенция "Митници". Това предвиждат пром...
София. Депутатите да бъдат подлагани на тест за наркотици и психотест, предлага Юлиан Ангелов от ВМРО, част от коалиция "Патриотичен фронт". Предложен...