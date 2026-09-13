Търсят заетост на лица с психични проблеми
Симитли. Кръгла маса по проект „Животът е в нашите ръце" ще се проведе на 21 октомври в заседателната зала на община Симитли. Той е по Оперативна прог...
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Симитли. Кръгла маса по проект „Животът е в нашите ръце" ще се проведе на 21 октомври в заседателната зала на община Симитли. Той е по Оперативна прог...
Депресии и фобии мъчат заможните българи Богатите българи изпушват по-често заради стреса. Това обявиха родни лекари по повод Световния ден на психич...
Оказва се, че от разстройства на психиката страдат по-често богатите Данните от най-новите проучвания сочат, че около 35-40% от населението на Българ...