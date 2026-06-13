Безплатно преглеждат за първичен имунен дефицит
В Световната седмица на първичните имунни дефицити от Александровска болница в столицата ще провеждат безплатни прегледи, съобщават от лечебното завед...
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В Световната седмица на първичните имунни дефицити от Александровска болница в столицата ще провеждат безплатни прегледи, съобщават от лечебното завед...