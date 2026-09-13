Реванш в Румъния. Изненада на изборите за парламент
Поведе партията на премиера Чолаку
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Поведе партията на премиера Чолаку
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ГЕРБ направи пробив в още три области, съобщи официално Нова телевизия. Видин и Шумен ще имат кметове от партията на Бойко Борисов. Росица Кириловa (...