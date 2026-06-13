Първи работен ден за депутатите след Великден
Първи работен ден за депутатите в Народното събрание след голямата ваканция за Великден. Очаква се народните представители да дискутират промените в К...
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Първи работен ден за депутатите в Народното събрание след голямата ваканция за Великден. Очаква се народните представители да дискутират промените в К...