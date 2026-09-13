Бързаци! КЕВР проверява EРП-тата и ЕСО
Комисията се задейства след призива на Делян Пеевски
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Комисията се задейства след призива на Делян Пеевски
Софийска градска прокуратура се е замосезирала
Гледай как се строи. Събота- неделя, извънреден труд, каза премиерът
Петкова: НЕК не е осъден на 600 млн.евро заради "Белене" Няма решение от арбитражното дело за АЕЦ "Белене". Националната електрическа компания (НЕК)...