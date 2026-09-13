Кардиохирурзите от „Софиямед“ с най-съвременни клапи по НЗОК
Имплантират модерни сърдечни протези с пълно покритие от здравната каса
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Имплантират модерни сърдечни протези с пълно покритие от здравната каса
Те трябва да доплатят цената на зъботехническия труд, която е 70-80 лв.
Ню Йорк. Американската фармацевтична компания "Джонсън и Джонсън" се съгласи да заплати 2,5 млрд. долара в рамките на извънсъдебна договорка заради об...