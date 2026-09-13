СДВР със специални мерки за "София Прайд" 2016
СДВР предприема мерки за охрана на обществения ред и организация на движението във връзка с провеждането на „София Прайд 2016" и организирано протестн...
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СДВР предприема мерки за охрана на обществения ред и организация на движението във връзка с провеждането на „София Прайд 2016" и организирано протестн...
Перник. Перник се събуди за протест. След като цял месец около десетина души се опитваха да провокират митинги срещу правителството на Орешарски, най-...
София. Фенове на ЦСКА, които протестират в подкрепа на любимия отбор, се спречкаха с един от събиращите подписи за нов Изборен кодекс пред Народното с...