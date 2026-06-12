Банскалии блокират пътя за Гърция с искане за втори лифт
Продължават протестите на жители на Банско заради бавенето на решението за изграждане на втори кабинков лифт и нови писти и ски съоръжения в Пирин. „Р...
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Продължават протестите на жители на Банско заради бавенето на решението за изграждане на втори кабинков лифт и нови писти и ски съоръжения в Пирин. „Р...