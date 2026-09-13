Има 11 кораба, две кръчми и се събужда просяк
Драматичната изповед на Влади Въргала
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Драматичната изповед на Влади Въргала
Кого задържа полицията в Бургас
Сигнал на будни граждани
Видео с агресията му пред магазин в Равда обиколи социалните мрежи
Видео го вкара в ареста
Българин без крака бе открит в контейнер във френската столица Париж. Роденият във Велинград нашенец заработвал пари с просия, а полицията го открила...
Селим плати храната на деца в школо до края на годината
Париж. Двама български граждани са разследвани по обвинение за експлоатация на инвалид, който просел на Шанз-Елизе в Париж, съобщи полицейски източник...